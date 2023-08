オープニング 大放出セール Supreme キャップ キャップ

◾️ Supreme キャップ

◾️【カラー】ヒッコリーストライプ

◾️【状態】

・外見には目立った汚れキズはありませんが、中に

多少の使用感はあります。

◾️【サイズ】

私の頭周りが約56㎝ぐらいで穴を2つずらした

ら丁度良かったです。

【注意事項】

・目についたダメージ等は商品説明に記載しており

ますが、見落としによる目立たない穴、ほつれ、

破れ、汚れ等のダメージ品が混入している場合も

ございますことをご理解お願いいたします。

・撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色

味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますこ

とをご了承ください。

・思っていたイメージと違った、などの理由での返

品はお受けできませんのでご了承ください。

・不明な点がございましたらお気軽にご質問くださ

い。

※中古品である事にご理解頂き、ご検討下さい。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

