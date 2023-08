○アイテム

○サイズ

タテ8cm

ヨコ11.5cm

マチ0.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

特に目立った傷や汚れ等なく、まだまだご使用いただけるかと思います!

○カラー

黒 ブラック

※やや青みがかった黒です

○素材

革 レザー

○購入元

大手ブランド買取店

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

C

商品の情報 ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

