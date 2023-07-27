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正規品! ハイダ族 【USA製】90s ヴィンテージ グレー 古着 アートプリントTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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・ネコポス発送になる為、日時等の指定はできません。(ポストに投函されます。)
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・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。
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・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。
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・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。
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商品の情報

商品のサイズM
ブランドフルーツオブザルーム
商品の状態やや傷や汚れあり

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◆コメント無し即購入OK◆フォロー割引フォロワー様は200円お値引きさせて頂きます。コメント欄よりご連絡下さい。◆セット割引セット購入の場合、金額に応じて割引させて頂きますので、コメント欄よりご相談下さい。割引後のお値段をご案内させて頂きます。(購入希望の商品にコメント頂けるとスムーズです。)--------------------------------------------------⚫︎サイズ表記サイズ : M肩幅 45cm身幅 49cm袖丈 22.5cm着丈 74.5cm※若干の誤差はご了承下さい。⚫︎カラーグレー⚫︎素材コットン⚫︎ディテール裾シングルステッチ袖シングルステッチ⚫︎生産国 Made In USA / アメリカ製⚫︎ブランドFRUIT OF THE LOOM / フルーツオブザルーム (ボディ)(1990's)⚫︎コメント90年代頃のヴィンテージプリントTシャツ。USA製。人気で高騰している"ハイダ族"のアートピース。発泡プリントと通常のプリントがミックスされた、立体感のあるグラフィックも秀逸。RED HOT CHILI PEPPERS等のアートワークにもサンプリングされている人気のハイダ族。是非この機会に。その他、映画TシャツやアートTシャツ、バンドTシャツなど随時出品しております→#daisuket⚫︎コンディションほとんど目立ちませんが、フロントに薄いシミ、汚れが見られます。(※画像をご参照下さい。)その他、ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。⚫︎備考・ネコポス発送になる為、日時等の指定はできません。(ポストに投函されます。)・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します！(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。）・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。#daisuke古着

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