正規品! ハイダ族 【USA製】90s ヴィンテージ グレー 古着 アートプリントTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

◆コメント無し即購入OK

◆フォロー割引

フォロワー様は200円お値引きさせて頂きます。コメント欄よりご連絡下さい。

◆セット割引

セット購入の場合、金額に応じて割引させて頂きますので、コメント欄よりご相談下さい。割引後のお値段をご案内させて頂きます。(購入希望の商品にコメント頂けるとスムーズです。)

--------------------------------------------------

⚫︎サイズ

表記サイズ : M

肩幅 45cm

身幅 49cm

袖丈 22.5cm

着丈 74.5cm

※若干の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

グレー

⚫︎素材

コットン

⚫︎ディテール

裾シングルステッチ

袖シングルステッチ

⚫︎生産国

Made In USA / アメリカ製

⚫︎ブランド

FRUIT OF THE LOOM / フルーツオブザルーム (ボディ)

(1990's)

⚫︎コメント

90年代頃のヴィンテージプリントTシャツ。

USA製。人気で高騰している"ハイダ族"のアートピース。発泡プリントと通常のプリントがミックスされた、立体感のあるグラフィックも秀逸。

RED HOT CHILI PEPPERS等のアートワークにもサンプリングされている人気のハイダ族。是非この機会に。

その他、映画TシャツやアートTシャツ、バンドTシャツなど随時出品しております→#daisuket

⚫︎コンディション

ほとんど目立ちませんが、フロントに薄いシミ、汚れが見られます。(※画像をご参照下さい。)

その他、ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。

⚫︎備考

・ネコポス発送になる為、日時等の指定はできません。(ポストに投函されます。)

・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。

・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します!(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。)

・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。

・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。

#daisuke古着

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フルーツオブザルーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

