motorola edge20

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

motorola edge20 フロストオニキス付属品は未使用です。使い始めから画面には高硬度保護フィルムを貼って使用本体は保護ケースに入れていました。保護フィルム仕様硬度9HハードコートPETフィルム光沢タイプ保護ケースは別売りの『AFINER』2022新型TPU+PC カバー リング 360度回転 スタンド機能 車載ホルダー対応今回、保護フィルムは貼ったままで保護ケースもお付けします。ケース擦れ等の気づかない傷があるかも知れませんがご了承ください。一括清算済みの為、残債はありません。使用状況2022年12月27日商品着28日から使用。通電後はメイン使いではないので偶にSNS等を見る程度で持ち歩くこともなく必要時に充電をする感じで殆んど使用せず机の上か引き出しの中でした。・すり替防止のため、 返品無でお願いします。・値下げ交渉は ご遠慮下さい。

