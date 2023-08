カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···コットン

即購入オッケーです。

2000年頃に購入したA BATHING APE(ベイシングエイプ)のバックパックです。

フットサルで使用してました。

2.5万ぐらいしたと思います。

黒です。

素材はバブアーのオイルコーティングみたいな感じになってます。

ナイロン100%、中:ポリウレタン100%です。

韓国製です。

ジップはYKKです。

留め具はKIfCOです。

全体的に擦り傷、ジップに付いているタグに擦れ、左右を締める留め具が割れてる(使用上、問題なし)があり、やや傷あり にしています。

良い感じのヴィンテージ感があり、格好良いと思います。

10年程使わずに眠っていたので、出品することにしました。

なかなか、珍しい商品だと思います。

横 約39

縦 約52

奥行き 約11

#ベイシングエイプ

#ape

#nigo

商品の情報 ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 やや傷や汚れあり

