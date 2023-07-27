日本初の ワンピースカードゲーム　謀略の王国2ボックス その他

ボックス パック シングル···ボックス

レア スパイダーマン トレカ BOX 1997



直筆サインカード / ラーズ・ヌートバー / WBC / 29

新品未開封品・テープ付き

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2BOXセットです。

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未開封BOX ONE PIECE カードゲーム

maimai aime×6 手袋青緑 CD×4 ステッカー×16 （画像参照）



○さん専用！！

中身に関するカードでの評価はご遠慮をお願い致します。

黒点の記憶 ディーヴァグランプリ 上位賞



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パワーリーグ 夢のスタジアム 希少カード多数

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