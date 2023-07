★限定フォロー割引承ります★

[売り切り値下げ]【貴重な初期モデル】KAPITAL・デニム

Sean John

ショーンジョン

ヴィンテージ加工 ユーズドウォッシュ

ワイド バギー

デニム パンツ

カラー 濃紺 インディゴブルー

バックポケット 刺繍

市松模様

90年代後から00's頃の

HIPHOP、B系、ストリートブランド

フラッシャー付

デッドストック

極太スタイルでGood!

●サイズ:タグ表記 36

平置き

ウエスト 47cm

わたり 32cm

股上 30cm

股下 82cm

裾幅 25cm

素人の採寸ですので若干の誤差は

ご了承ください。

●状態:目立つようなダメージ汚れはありませんが

長期保管のため多少の経年劣化や

保管時の汚れなど

中古品ということをご理解いただいた上で

ご購入をお願いします。

なにかあればコメント下さい。

発送はなるべく小さく圧縮して

エコ梱包で送ります。

コメントなしの購入歓迎です。

メルカリのルールに乗っ取って

コメント中または、交渉中であっても

先に購入された方を優先します。

他にも色々出してます。

即購入、まとめ買い歓迎致します。

#platinum古着

#SeanJohn #ショーンジョン #バギーパンツ

#パンツ #デニム #ジーンズ #ワイドパンツ

#90s #00s #Y2K #ヒップホップ #B系

#ギャングスタ #ローライダー #ギャング

#古着屋 #古着 #極太 #ビッグシルエット

#old #used #ユーズド

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

★限定フォロー割引承ります★ まとめ買いはさらにお得に!「いいね」だけ「フォロー」だけ「即購入」も大歓迎です。 ● ●アイテム一覧● ● #platinum古着●商品Sean Johnショーンジョンヴィンテージ加工 ユーズドウォッシュワイド バギー デニム パンツカラー 濃紺 インディゴブルーバックポケット 刺繍 市松模様90年代後から00's頃のHIPHOP、B系、ストリートブランドフラッシャー付デッドストック極太スタイルでGood!★★●サイズ:タグ表記 36平置きウエスト 47cmわたり 32cm股上 30cm股下 82cm裾幅 25cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態:目立つようなダメージ汚れはありませんが長期保管のため多少の経年劣化や保管時の汚れなど中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。なにかあればコメント下さい。●その他、注意事項:発送はなるべく小さく圧縮してエコ梱包で送ります。コメントなしの購入歓迎です。メルカリのルールに乗っ取ってコメント中または、交渉中であっても先に購入された方を優先します。他にも色々出してます。即購入、まとめ買い歓迎致します。#platinum古着#SeanJohn #ショーンジョン #バギーパンツ#パンツ #デニム #ジーンズ #ワイドパンツ#90s #00s #Y2K #ヒップホップ #B系#ギャングスタ #ローライダー #ギャング#古着屋 #古着 #極太 #ビッグシルエット#old #used #ユーズド

