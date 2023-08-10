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当店の記念日 新品＊ルコックスポルティフ　ダウンコート　ベンチコート＊Mサイズ ダウンジャケット

商品の説明

ルコックスポルティフ の、はっ水性と保温性に優れたロングダウンです。
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新品・タグ付きの未着用品ですので、
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傷や汚れなどはなく美品となっております。
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発送の際は、なるべく圧縮してお送りいたします。
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自宅保管品となりますので、ご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします☻
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モンクレール　ダウン　ジャケット　レディース
※定価…19,800円
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デュベティカ DUVETICA ダウン
着丈Mサイズ105センチ
モンクレール BETULA ベチュラ サイズ0☆ブラック☆
■生産国: ミャンマー
ザノースフェイス　ダウンジャケット　ブラック　レディースL　700フィル　ヌプシ
■素材: 地 ポリエステル100% 裏地 ポリエステル 中わた 本体 ダウン70% フェザー30% フード・前たて・脇パーツ ポリエステル100%
ノースフェイス　ダウンジャケット　ワインレッド　700フィル　レディースM

新品タグ付き　クードシャンス　ダウンコート
カラー···ブラック
23区ダウンコート
種類···ダウンコート/ジャケット
美品 モンクレール 22AW SUYEN スイエン 袖ワッペン ダウンコート
着丈···ロング
FRAY I.D フレイアイディー★ ショートダウン

モンクレール　ダウンジャケット　レディース
#ルコックスポルティフ
デシグアルコート
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タトラス　ダウンジャケット　ネイビー　サイズ2
#ダウンコート
花柄フリルダウンコート　スーパービューティー
#ベンチコート

モンクレール　モンクレールジャパン正規品　エルミンヌ　HERMINE サイズ0

商品の情報

商品のサイズM
ブランドルコックスポルティフ
商品の状態新品、未使用

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ルコックスポルティフ の、はっ水性と保温性に優れたロングダウンです。新品・タグ付きの未着用品ですので、傷や汚れなどはなく美品となっております。発送の際は、なるべく圧縮してお送りいたします。自宅保管品となりますので、ご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします☻※定価…19,800円着丈Mサイズ105センチ■生産国: ミャンマー■素材: 地 ポリエステル100% 裏地 ポリエステル 中わた 本体 ダウン70% フェザー30% フード・前たて・脇パーツ ポリエステル100%カラー···ブラック種類···ダウンコート/ジャケット着丈···ロング#ルコックスポルティフ#lecoqsportif #ダウンコート#ベンチコート

商品の情報

商品のサイズM
ブランドルコックスポルティフ
商品の状態新品、未使用

当店の記念日 新品＊ルコックスポルティフ　ダウンコート　ベンチコート＊Mサイズ ダウンジャケット

34分钟前

当店の記念日 新品＊ルコックスポルティフ　ダウンコート　ベンチコート＊Mサイズ ダウンジャケット

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
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b7dcbc60935e7f

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コメント (13)

b7dcbc60935e7f
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