当店の記念日 新品＊ルコックスポルティフ　ダウンコート　ベンチコート＊Mサイズ ダウンジャケット

ルコックスポルティフ の、はっ水性と保温性に優れたロングダウンです。
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着丈Mサイズ105センチ
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■素材: 地 ポリエステル100% 裏地 ポリエステル 中わた 本体 ダウン70% フェザー30% フード・前たて・脇パーツ ポリエステル100%
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カラー···ブラック
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種類···ダウンコート/ジャケット
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ルコックスポルティフ
|商品の状態
|新品、未使用
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ルコックスポルティフ の、はっ水性と保温性に優れたロングダウンです。新品・タグ付きの未着用品ですので、傷や汚れなどはなく美品となっております。発送の際は、なるべく圧縮してお送りいたします。自宅保管品となりますので、ご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします☻※定価…19,800円着丈Mサイズ105センチ■生産国: ミャンマー■素材: 地 ポリエステル100% 裏地 ポリエステル 中わた 本体 ダウン70% フェザー30% フード・前たて・脇パーツ ポリエステル100%カラー···ブラック種類···ダウンコート/ジャケット着丈···ロング#ルコックスポルティフ#lecoqsportif #ダウンコート#ベンチコート
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|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ルコックスポルティフ
|商品の状態
|新品、未使用