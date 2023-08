超人気高品質 サイズM■新品■モンクレールCRAIG GREENスウェットパーカー 黒 メンズ パーカー

●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。

●手元にありますのですぐに発送可能です。

●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。

(ホログラムタグ、QRコードあり。)

【ブランド】

MONCLER(モンクレール)GENIUS(ジーニアス)

CRAIG GREEN(クレイググリーン)

【モデル】

MAGLIA CARDIGAN C/CA (メンズ)

スウェットパーカー/スエットパーカー/ニットカーディガン

09H-8400900-8099W

【素材】

コットン100%,ナイロン100%

【カラー】

999 (ブラック)

【付属品】

タグなど写真に写っているもの

(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)

【コンディション】

新品未使用

(輸送の際のシワや、チェックしてますが、細かい汚れ、細かいスレ等ある場合あります。)

【サイズ】

●サイズM (メンズ)

身幅約53.5cm、前着丈約58.5cm、ジップ約64cm、 後ろ着丈約65cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測)、袖丈約60cm、肩幅約49cm

【コメント】

2019-2020AW モンクレール(MONCLER) ジーニアスライン(GENIUS) 5 CRAIG GREENのスウェットパーカー(メンズ)です。

前身頃がコットン、後身頃がナイロンで構成されたハイブリッドパーカーです。

●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。

●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。

●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。

●当商品は、正規店・直営店から購入しております。安心してご購入下さい。

#moncler

#モンクレール

【モンクレール/GENIUS/ジーニアス/CRAIG GREEN/クレイググリーン/ナイロン切替スウェットパーカー】【メンズ/2019-2020AW/秋冬/MAGLIA CARDIGAN C/CA/スエットパーカー/ニットカーディガン/999/ブラック/黒/8400900-8099W】

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

