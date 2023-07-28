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【送料無料/新品】 USBマイク HEMICZ – コンピュータコンデンサーゲーミング HEMICZ その他

商品の説明

プラグアンドプレイオーディオ録音: ドライバーやソフトウェアは必要ありません。プラグインして任意のオーディオアプリで録画し、即座に録画とストリーミングを開始します。14mmのプレミアムカーディオイドコンデンサーマイクカプセルとフラットな周波数応答で、最大24ビット/ 192kHzのアナログからデジタルへの変換により、鮮明なハイとディープローで満たされた鮮明さを提供します。
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ノイズ抑制: リアルタイムノイズ抑制により、PCファンやA/Cユニットなどの録音環境での過酷なノイズを最小限に抑え、これまで以上にクリアで鮮明なサウンドを実現します。 放送、ストリーミング、ポッドキャスト、コンピュータゲーム、ZOOMミーティングなどに最適です。
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説明書、箱などはありません。
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ご理解のある方のみよろしくお願いします。 G-49

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プラグアンドプレイオーディオ録音: ドライバーやソフトウェアは必要ありません。プラグインして任意のオーディオアプリで録画し、即座に録画とストリーミングを開始します。14mmのプレミアムカーディオイドコンデンサーマイクカプセルとフラットな周波数応答で、最大24ビット/ 192kHzのアナログからデジタルへの変換により、鮮明なハイとディープローで満たされた鮮明さを提供します。ノイズ抑制: リアルタイムノイズ抑制により、PCファンやA/Cユニットなどの録音環境での過酷なノイズを最小限に抑え、これまで以上にクリアで鮮明なサウンドを実現します。 放送、ストリーミング、ポッドキャスト、コンピュータゲーム、ZOOMミーティングなどに最適です。説明書、箱などはありません。ご理解のある方のみよろしくお願いします。 G-49

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28分钟前

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HEMICZ USBマイク – HEMICZ コンピュータコンデンサー ゲーミング 192kHzマイク PC/PS4/PS5/Mac用 ポップフィルター 触覚ミュート カーディオイドポーラーパターン ショックマウント ストリーミング/録画/ポッドキャスト/YouTubeに最適

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