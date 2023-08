ジュンヤワタナベ コムデギャルソン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジュンヤワタナベ 商品の状態 未使用に近い

ジュンヤワタナベ コムデギャルソン COMME des GARCONS JUNYA WATANABE 試着のみの極美品です。『ジュンヤワタナベ TheWhoトップス』コレクションテーマ:『不滅のロック魂』2021awのコレクションシリーズとなります。完売商品。イギリスの三大ロックバンドの一つ「the who」。サイズ表記はSですが、オーバーサイズのデザインのため、ゆったりMサイズ感があります。ユニセックスで着用出来るデザインです。サイズ)S寸法)肩幅 54cm着丈 64cm身幅 55cm袖丈 20cm素材)綿 100%また、『こちらの商品はお値下げ可能でしょうか?』などの希望提示額のないコメントは削除いたしますのでご了承下さい。 他のサイトでも出品中の為、突然削除することがあります事ご了承ください。 その他にもコムデギャルソンオム、ジュンヤワタナベマン、eye junya watanabe man など多数出品してます。宜しくお願いします。JUNYA WATANABE COMME des GARÇONSコム デ ギャルソン コム・デ・ギャルソン コムコムガールGIRLHOMMEHOMME PLUSオムオムプリュスプリュスMANノワールケイニノミヤロックビンテージ古着

