2023 J.S.B. SUPPORT WEAR COLLECTION

JSB Overdye SS Tee

出品を迷っている事もあり、無理に売り切る事は考えておりません。予告なく消す場合がございます。

他、以下の商品も出品しております。

【JSB Mini Logo Overdye LS Tee】

【JSB Dropped Overdye Hoodie】

【JSB Overdye College Tee】

【JSB College Logo Hand Towel BK】

【販売概要】

新品未使用、未開封。

見て分かるような汚れや色褪せ等はありませんが、素人保管及び素人検品のため完璧な商品を希望の場合には購入をお控え下さい。

【商品概要】

サイズ L

VERTICAL GARAGE

バーチカルガレージ

三代目J Soul Brothers

三代目JSB

JSB

今市隆二

登坂広臣

ØMI

NAOTO

山下健二郎

岩田剛典

ELLY

小林直己

サポートウェア

Tシャツ

半袖

スウェット

プルオーバー

24Karats

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トゥエンティーフォーカラッツ 商品の状態 新品、未使用

