【在庫あり】 King&Prince Lovin'you 踊るように人生を。 邦楽

初回A

【CD】

Lovin'you

踊るように人生を。

My Sweeties

【DVD】

Lovin'you MV

Lovin'you ソロアングル映像

Lovin'you Behind the scene

CD/DVD共に一度は再生しております。目立った傷などはないですが神経質な方はご遠慮ください。

発送の際はぷちぷちをして発送いたします。

即購入大丈夫です

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

