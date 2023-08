すぐに使えます。

HAKKO社が作っているアドスト(ADST)業務用Rアイロンです。

業務用なので一般の方向けのアイロンではありません。扱いが少し難しいので。

使用用途としては、縮毛矯正などのアイロン工程に使います。

このアイロンを使うことにより、根元にボリュームを出したり、毛先にカールを作ったりする事が可能になります。

イメージとしては、理容室のアイパーの大きい感じです。

ある程度のアイロン技術が必要になってきますので、美容師向けですね。

【商品詳細】

ハッコー社製

・動作品

・使用感あり

・動作状の問題はありません。

・断熱シート劣化あり

中古品になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。

ブランド:HAKKO

アイロンタイプ:ストレート

パイプ径:25.0 mm

最高設定温度:180 ℃

消費電力(W):150.0 W

アタッチメント数:0 個

コード長さ(m):2.6 m

家庭用/業務用:業務用

色:イエロー系

重量(g):290.0 g

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

すぐに使えます。HAKKO社が作っているアドスト(ADST)業務用Rアイロンです。業務用なので一般の方向けのアイロンではありません。扱いが少し難しいので。使用用途としては、縮毛矯正などのアイロン工程に使います。このアイロンを使うことにより、根元にボリュームを出したり、毛先にカールを作ったりする事が可能になります。イメージとしては、理容室のアイパーの大きい感じです。ある程度のアイロン技術が必要になってきますので、美容師向けですね。【商品詳細】ハッコー社製ADSTアドスト Rアイロン・動作品・使用感あり・動作状の問題はありません。・断熱シート劣化あり中古品になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。ハッコー ADST Premium DS R 右用 FDS-R25 (ソリッドイエロー) [ストレートアイロン]ブランド:HAKKOアイロンタイプ:ストレートパイプ径:25.0 mm最高設定温度:180 ℃消費電力(W):150.0 Wアタッチメント数:0 個コード長さ(m):2.6 m家庭用/業務用:業務用色:イエロー系重量(g):290.0 g

