話題の人気 イ・サンイ直筆サイン入り2Lサイズ写真…Lee Sang-yi その他

海街チャチャチャ…

イ・サンイ直筆サイン入り2Lサイズフォト…

Lee Sang-yi

イ・サンイ直筆サイン入り2Lサイズ写真…Lee Sang-yi



新品…極美品…撮影時のみ開封…

約127mm×179mm…サイズ

フォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…

証明書も一緒にお届け致します。

値下げは出来ません…即購入で構いません。

イ・サンイ

韓国の俳優、ミュージカル俳優、歌手。

歌手としては、ボーカルグルーMSGWannabeのメンバーとして知られる。

出生地: 韓国 アンサン市

生年月日: 1991年11月27日 (年齢 31歳)

身長: 183 cm

音楽グループ: MSGワナビー (2021年から)

海街チャチャチャ、五月の青春、不思議の国の親友たち、等々多数出演

こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。

ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…

複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

海街チャチャチャ…イ・サンイ直筆サイン入り2Lサイズフォト…Lee Sang-yi新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。イ・サンイ韓国の俳優、ミュージカル俳優、歌手。歌手としては、ボーカルグルーMSGWannabeのメンバーとして知られる。 出生地: 韓国 アンサン市生年月日: 1991年11月27日 (年齢 31歳)身長: 183 cm音楽グループ: MSGワナビー (2021年から)海街チャチャチャ、五月の青春、不思議の国の親友たち、等々多数出演こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

