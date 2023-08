⋆⸜ 国内正規品 CHROME HEARTS ⸝‍⋆

クロムハーツ×ザ•ヒーローズプロジェクト

ワッペン付き トラッカーキャップ 帽子

-商品詳細-

サイズ:OS(ONE SIZE)

※アジャスター7段階調整

カラー:迷彩 カモフラ カモフラージュ

素材:コットン ポリエステル シルバー925

採寸:53-60

購入場所:クロムハーツ青山

-商品説明-

つばに擦れ 内側に薄汚れ メッシュ部分に型崩れ

シルバー特有のくすみ タグに黄ばみがあります。

※使用に伴う使用感はありますが

まだまだ気持ちよくご使用頂けるお品です⸝⋆⸝⋆

※状態等は写真を参考にお願い致します。

☑︎アメリカで行われている退役軍人へのチャリティー

イベント"The Heroes Project"とのコラボアイテムです

トップ部分にシルバー製の"CHクロスボタン"をデザイン

した定番のメッシュキャップを採用しヒーローズプロジェ

クトのロゴワッペンと星条旗ワッペンをあしらっています。

▶︎個人差による主観の差が生じる事もありますので

神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。

状態等は商品説明に記載しておりますので最後まで

お読み頂き納得して頂いてからご購入をお願い致します。

▶︎実物を撮影しておりますが光の関係で実際の色味と

異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

▶︎当方の出品商品は全て正規品です。

偽物は一切販売致しません。

商品の情報 ブランド クロムハーツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

