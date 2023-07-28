激安大特価！ PORTER 3way タンカー ビジネスバッグ A4 ショルダー リュック ビジネスバッグ

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TUMI/トゥミ/トートバッグ/ナイロン/BLK/ショルダーストラップ付/



LOEWE ロエベ ブリーフケース 鍵付き アナグラム ブラウン A4

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簡易梱包にて1〜2日程で発送致します。

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中古品になりますので、中古品の特性にご理解のある方からのご購入をお待ちしております。

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商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます(*ˊ˘ˋ*)○アイテムポーター ナイロン ブリーフケース スリーウェイ 3ウェイ バックパック 吉田鞄 大容量 ○サイズタテ 30cmヨコ 41cmマチ 15cm持ち手高さ 7.5cmサイド部持ち手高さ 4cmショルダーストラップ 調節式※平置き実寸着画は対応不可○カラーカーキ グリーン※必ず写真にてご確認お願いします○付属品ショルダーストラップ○状態角やフロントポケットの一部に若干の使用感がございますが、破れもなく、よくあるポーターロゴの擦れや色あせなどもなく概ね美品ですので、まだまだご愛用頂けます(*ˊ˘ˋ*)※完璧を求める方はご遠慮下さい○購入某大手リサイクルショップor質屋orセレクトショップにて購入鑑定済みの正規品になります。○配送簡易梱包にて1〜2日程で発送致します。○お願い素人検品のため、見落としがある場合がございます。商品に不備などございましたら『受取り評価前』に取引メッセージにてご連絡下さい。また、商品名以外の小物などは明記がない限り付属いたしませんのでご了承ください。中古品になりますので、中古品の特性にご理解のある方からのご購入をお待ちしております。0415-0527-982-58

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