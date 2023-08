SAMYANG 単焦点広角レンズ AF 14mm F2.8

ソニー Eマウント用 AF対応

使用には問題ありませんが、写真の通りに本体に少し傷があります。

また、レンズフードはスレ跡がかなりあります。

(商品)

レンズ本体

レンズフード

後玉キャップ

最近は広角での撮影が減ってきたので出品します。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド サムヤン 商品の状態 傷や汚れあり

