【正規販売店】 最終値下げ　Rifs　リフス　ウェットスーツ　オールジャージセミドライ5×3 サーフィン

6月まで出品してます。最終値下げになりますので値下げのコメントは削除させて頂きます。ネックジップの着脱の容易なフルスーツです!今年購入してまだ使用は3回です。フルオーダーした時のサイズ画像にのせました。まだモチモチ触り心地がある美品です!!仕事で海に行く頻度激減の為綺麗なうちにと出品しました。まだまだ寒い季節セミドライは活躍します。RIFSというウエットオーダー専門メーカーでオーダーメイドで作成したためサイズはありませんが、既製品の場合MLサイズを使用してます!!またジャージ素材の為、耐久性はかなり良いです。ドライスーツでもジャージなのが良くわかる例と思われます。作成当時の体型は身長172センチ体重63キロでした!5mmウエットを購入予定でサイズが合う方はかなりお買い得かと思います!身長170前後、普通体型からがっちりめの方だとジャストサイズだと思います!カラー···ブルーよりのネイビーウェットスーツの種類···セミドライ オールジャージウェットスーツのサイズ···だいたいMLNCNRでお願いします。

