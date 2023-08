激安超安値 iPhone 6s Plus Silver 64 GB Softbank スマートフォン本体

iPhone 6s Plus Silver 64 GB Softbank

機種:iPhone6s plus

キャリア:ソフトバンク SIMロック解除済み

容量:64GB

色:シルバー

状態:キズ等なし

本体:キズ等なし

画面:キズ等無し ガラスフィルム貼り付け済み

カメラ:キズ等無し

付属品:なし

ネットワーク利用制限:〇

【IMEI:355737076418951】

※IOSは15.1.6

ソフトバンクで購入し、残債はありません。

購入してすぐ保護シールとケースを付け使用しており、極美品です。(画像にて判断願います。)

バッテリー状態は100%

素人の検品、保管、チェックの旨、ご理解ご了承の程宜しくお願い致します。

※他のサイトでも出品していますので、急に商品を削除することがありますのでご了承下さい。

iPhone 6s Plus 64GB シルバー ソフトバンク

ブランド:Apple iPhone iPhone 6s Plus

センサー:加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

認証機能:指紋認証

スマートフォン特徴:GPS機能

Apple Pay:対応

内蔵ストレージ容量:64GB

対応SIMサイズ:nanoSIM

キャリア:ソフトバンク

色:シルバー系

画面サイズ:5.5 インチ

SIM情報:SIMロック解除可

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

