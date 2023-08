・ビートルズ - リボルバー

レコード / 東芝音工 / オデオン / OR-7600 / 定価¥1750 / 希少水色三角帯付き(補充票付き) / 赤盤 / インサート、インナー付き

コンディション

ジャケット: E-

レコード: E

帯: E-

ジャケット、帯ともに裂けなし。盤もほぼスレなく美品です。写真参照ください。

コンディション表記

M: 新品同様のとても綺麗な状態

NM: 少し使用感が見られる、新品同様の綺麗な状態

E: 薄いスレ、音にほぼ影響のない程度の傷が見られるものの、中古盤としては概ね綺麗な状態

E-: 薄いスレやシワ、音にほぼ影響のない程度の傷等、少し使用感が見られるものの、中古盤としては概ね良好な状態

VG+: 裂けや擦れ、シワ、音に影響がある傷が少しある等、使用感が見られる状態

VG: 裂けや擦れ、シワ、音に影響がある傷が多数ある等、使用感が目立つ状態

あくまでも中古品であるということを御了承頂いてからの購入、ノンクレーム・ノンリターンでお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

