最新デザインの PEACE [fragment] Keytag 50 Number Last キーホルダー

VARIOUS KEYTAGS

Color: Glow In The Dark

[fragment] PEACE Keytag Last Number 50



藤原ヒロシが主宰する fragmentdesign と VARIOUSARTISTS が製作するニューヨークで話題のキータグブランド VariousKeytags によるコラボレーションキータグになります。各デザイン50個の限定商品で裏面にシリアルナンバーの刻印付きです。

※即完売カラーのラストナンバー『No.50』になります。勿論世界に1つです。日本にあるのも珍しいかと。早い者方です。

※完全未開封商品です。

#藤原ヒロシ #FRGMT #CLOT #GOODENOUGH

#グッドイナフ #Starbucks #スターバックス #THUNDERBOLTPROJECT #VANQUISH #THECONVENI #MONCLER #retaW #リトゥ #LOUISVUITTON #thePOOLaoyama #supreme #キータグ #TOKYODRIVE #TOKYODRIVECARCLUB #トウキョードライブカークラブ #SOPHNET #ソフネット #Bristol #ブリストル

商品の情報 ブランド フラグメントデザイン 商品の状態 新品、未使用

