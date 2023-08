✩挨拶✩

こんにちは、Atelier(アトリエ)と申します。

こちらでは直接足を運び、入荷した厳選な古着を取り扱っております。

当店では、基本的に厳選した古着を取り扱いしております。稀に未使用品もしくは新品を扱う場合がございますのでその際は是非ご覧下さいませ。

used品にご理解ある方のみご検討下さい。

また基本的に検品してから、出品致しますが、万が一不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります。

その際は丁重に対応させて頂きます。

✩ブランド✩

メゾンキツネ

✩寸法・サイズ✩

肩幅 45

身幅 52

袖丈 23

着丈 76

Lサイズ

✩状態・見た目✩

目立つ傷汚れ等はありません。

古着という事をご理解頂いた上でご検討よろしくお願いします。

✩その他✩

#古着MIX

#スポーツMIX

#メゾンキツネ

上記以外で、もしご質問等あれば遠慮なくお申し付け下さい

他にもいろいろな珍しい古着を扱っておりますのでどうぞご覧下さい

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンキツネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

