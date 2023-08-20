100 ％品質保証 JEANS VERSACE COUTURE ホワイト ハンドバッグ ハンドバッグ

バロック ハンドバッグ

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ホワイト、ゴールドトーンのエンボスボタン、アニマルフリーレザー、グレイン調、ゴールドトーンの金具、ロゴの刻印、トップにバックル留め、ロゴバックル、内側にロゴプレート、ロゴプリントの裏地、バロックプリント、メインコンパートメント。

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商品の情報 ブランド ヴェルサーチェジーンズクチュール 商品の状態 新品、未使用

バロック ハンドバッグホワイト、ゴールドトーンのエンボスボタン、アニマルフリーレザー、グレイン調、ゴールドトーンの金具、ロゴの刻印、トップにバックル留め、ロゴバックル、内側にロゴプレート、ロゴプリントの裏地、バロックプリント、メインコンパートメント。素材表地: ポリウレタン樹脂 100%、 ポリエステル 100%裏地: ポリエステル 100%サイズ:厚み8 cmハンドル10 cm高さ15 cmストラップ57 cm幅20 cm新品、未使用品です。タグも付いております。現在仕事の都合により、ご購入から発送まで約１週間前後お時間をいただいておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。※ご購入希望の方はコメントをお願いいたします。

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