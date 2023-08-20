100 ％品質保証 JEANS VERSACE COUTURE ホワイト ハンドバッグ ハンドバッグ

バロック ハンドバッグ
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ホワイト、ゴールドトーンのエンボスボタン、アニマルフリーレザー、グレイン調、ゴールドトーンの金具、ロゴの刻印、トップにバックル留め、ロゴバックル、内側にロゴプレート、ロゴプリントの裏地、バロックプリント、メインコンパートメント。
新品 未使用 HAYNI ヘイニ ハンドバック マロエ トープ
ブルガリ イザベラ ハンドバッグ ターンロック ハラコ レザー 大容量
素材
ロエベ ローラ ハンドバッグ ボストンバッグ
表地: ポリウレタン樹脂 100%、 ポリエステル 100%
J_O×VASIC ペタルミニ ネイビー JANTJE_ONTEMBAAR
【再値下げ】HERMESピコタンPM
裏地: ポリエステル 100%
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サイズ:
フェリージ イタリア製 レザーハンドル ナイロン系 配色 ハンドバッグ
セリーヌ マカダム ブラゾン ハンドバッグ ボストンバッグ
厚み8 cm
トカゲ LIZARD ハンドバッグ THE WEL MARK
ハンドル10 cm
ロエベ ビンテージ ハンドバッグ ネイビー
高さ15 cm
✨希少✨美品✨turtleleather タートルレザー 亀 カメ かめ 茶色
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新品、未使用品です。タグも付いております。
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現在仕事の都合により、ご購入から発送まで約１週間前後お時間をいただいておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。
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セリーヌ サングルバケットスモール
【美品】ルイ ヴィトン モノグラム エリプスMM M51126
ルイヴィトンのパピヨン
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商品の情報
|ブランド
|ヴェルサーチェジーンズクチュール
|商品の状態
|新品、未使用
新品未使用 ルイ ヴィトン テュイルリートート ショルダーバッグ ハンドバッグ
美品 フェンディ FENDI ズッカ FF ショルダーバッグ 訳あり
クリスチャンディオール バッグ レディーディオールミニ ブラック
FENDI バッグ カメレオン
バロック ハンドバッグホワイト、ゴールドトーンのエンボスボタン、アニマルフリーレザー、グレイン調、ゴールドトーンの金具、ロゴの刻印、トップにバックル留め、ロゴバックル、内側にロゴプレート、ロゴプリントの裏地、バロックプリント、メインコンパートメント。素材表地: ポリウレタン樹脂 100%、 ポリエステル 100%裏地: ポリエステル 100%サイズ:厚み8 cmハンドル10 cm高さ15 cmストラップ57 cm幅20 cm新品、未使用品です。タグも付いております。現在仕事の都合により、ご購入から発送まで約１週間前後お時間をいただいておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。※ご購入希望の方はコメントをお願いいたします。
商品の情報
|ブランド
|ヴェルサーチェジーンズクチュール
|商品の状態
|新品、未使用