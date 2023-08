人気ブランド アディダス adidas 90s トラック ジャケット ジャージ マルチカラー ジャージ

•当ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。

nicoさん アディダス 激レア レアカラー ゆるだぼ90s ジャージ パーカー

メンズ レディース 共に対象で御座います✩.*˚

•写真は実物、スマホで撮影しております

フォロー割➻

3999〜4999円で 300円引き

5000〜7999円で 500円引き

8000〜9999円で 800円引き

10000円以上で 1000円引き

※価格は御相談ください。

•こちらは、厳選しました一点物になります✩.*˚

3日以内に発送致します(送料無料)

☆サイズ

L

(商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。)

古着ですので、下記の実寸を参考にして下さいませ。

着丈 59 (襟下から、下先まで)

身幅 46

肩幅 49

袖 58

☆コンディション

目立ったスレ、汚れなし

☆カラー

写真1を参考にしてください。

☆素材

ポリエステル100%

商品番号 1376

管理番号 253.

#SELECT_古着

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

