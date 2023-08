五等分の花嫁 中野三玖 ウェディングドレス 1/7 AMAKUNI フィギュア

#えそらのお店

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

五等分の花嫁 中野三玖 ウェディングドレス 1/7 AMAKUNI フィギュア#えそらのお店プライズフィギュアを中心に取り扱っています。複数購入される方は送料割引き致しますので、購入前にコメント欄にてお声掛けください^_^同一商品の在庫が複数ある場合があります。もし同一商品を複数お求めの場合は購入前にコメント欄にてお問い合わせください^_^こちらは未開封品です。保存用で購入したものですが、コレクション整理の為出品します。直射日光を避け部屋で保管し、煙草やペットはいません。発送に関して出来るだけ早い発送を心掛けますが、不慣れな為4〜7日の設定とさせていただいています。プチプチ→ダンボールに入れて発送予定です。未開封品ですので中身の不具合は対応致しかねますことご了承ください。5等分ごとよめホビージャパンHobby JAPANアマクニあまくにスケールフィギュア

