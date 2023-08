【超安い】 元乃木坂46 生写真 橋本奈々未 2015 June-Ⅳ 執事風 5種コンプ アイドル

◆内容

乃木坂46 橋本奈々未 2015年 June-Ⅳ 執事風の(ヨリ・チュウ・ヒキ・座り・座り)の5種コンプです!

◆状態

入手後すぐにスリーブに入れて保管しています。

素人管理ですのでご承知の上でご購入ください。

◆発送

普通郵便で発送いたします。

郵便事故などは責任は取れません。

硬質ケースは+200円でお付けいたします。

◆その他

値下げ不可

バラ売り不可

神経質な方はご遠慮ください。

#乃木坂46

#生写真

#1期生

#橋本奈々未

#2015年

#執事風

#5種コンプ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

