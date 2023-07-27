＼半額SALE／ BLACK 中古 BABYMETAL XL Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

着用品になります。

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【入手困難‼︎】【USA製】STUSSY☆90s ドラゴン Tシャツ A10

10年前に購入したものになります。

バレンシアガ BALENCIAGA Tシャツ 半袖

目立つ損傷、穴等はありませんが元々の生地が薄目であり、経年劣化もしております。

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ここ8年くらいは着用することなく、自宅クローゼットにて保管しておりました。ペットや喫煙者おりません。

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【即完品】supreme シュプリーム Tシャツ L センターロゴ インクロゴ

以上、ご了承の上、ご検討お願いします。

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F.y 様専用



【レトロデザイン☆ヒート☆】ナイキ 刺繍 ハーフジップ ウォームアップ Tシャツ

サイズ XL

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着丈 67

USA製 Marlboro 90’s anvil Tシャツ XLサイズ

身幅 52

舐達麻 BUDSPOOL BAD WORLD TEE BLACK XL

肩幅 52

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袖丈 20

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素人採寸のため多少ズレあり。

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カラー...ブラック

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

着用品になります。10年前に購入したものになります。目立つ損傷、穴等はありませんが元々の生地が薄目であり、経年劣化もしております。ここ8年くらいは着用することなく、自宅クローゼットにて保管しておりました。ペットや喫煙者おりません。以上、ご了承の上、ご検討お願いします。サイズ XL着丈 67身幅 52肩幅 52袖丈 20素人採寸のため多少ズレあり。カラー...ブラック

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

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