安いそれに目立つ PLAY B&O BEOPLAY GRAY A2 アンプ

B&O PLAY BEOPLAY A2 GRAY

新品で購入しましたが、使用頻度が少ないため、

出品します。

動作確認済みです。

付属品も揃っています。

経年劣化のため、充電バッテリーのみでの

使用はできません。

付属ACケーブルでの使用となります。

また箱はキズがございます。

美品だと思いますが、自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

BLUETOOTH対応有

GLOBAL CATE SPEAKER: DOCKING/MINISPEAKERS

PORTABLE HOME SPEAKER

color: GRAY

サウンドバー・ベースタイプ: 非サウンドバー・ベースタイプ

スピーカ種類: ゼネラルオーディオ用

ハイコンポタイプ: 非ハイコンポ

販売体系: 単品販売

#Bang_Olufsen

#B_OPLAY

商品の情報 ブランド バングアンドオルフセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

