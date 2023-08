【新品・未着用】のKAPTAIN

SUNSHINEキャプテンサンシャイン、Swedish Over Coat スウェディッシュオーバーコートです。

昨年、bshopビショップで購入後、着用機会なく保管しておりますが、断捨離で出品します。

デザインベースはスウェーデン軍のミリタリーオーバーコート。ボタンは首元に1つだけ、ポケットはフラップ無しとシンプルなデザインですが、生地感や全体のバランスなどキャプテンサンシャインらしい質の高さを感じます。

空気を纏う感覚でふわっと羽織っていただくとビッグシルエットが雰囲気抜群。1番上のボタンを留めずに着るとチェスター風に、着方によってフォルムの変化も楽しめます。

【 状態】

【新品・未使用】キャプテンサンシャインKAPTAIN SUNSHINE コート

購入後一度も着ていない新品。直射日光の入らない、風通しの良い場所で保管しており変色やカビ等も全くありません。香水等の臭いもなし。

是非この機会にご検討ください!

■□■ 商品説明 ■□■

◾️品名

KAPTAIN SUNSHINE Swedish Over Coat(品番KS22SCO03)

◾️購入時価格 69,300円(税込)

◾️生産国 日本

◾️size 38

【寸法】身幅(脇下)67cm/着丈107cm/肩幅51cm/袖丈61.5cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

◾️色 BEIGE(ベージュ)

◾️素材

表地・裏地:綿 52% / ナイロン 48%

※ ↓ネット情報引用

経糸に極細番手コットン、緯糸にナイロンフィラメントを使い超高密度に織り上げた軽やかなコットンナイロンウェザークロス。二枚の生地を合わせ仕立てることで空気を含んだ膨らみのある手触りを生み出しています。 ニドム加工、バイオといった特殊な加工を幾度となく施し、表面はさらりと心地の良いパウダータッチ。 高密度故に防風性が高く、撥水加工が施されているのでアウターとしての機能も申し分ありません。

●一度人の手に渡ったもので、経年保管時の僅かなダメージがある場合があります。少しでも気になる方は購入をお控えください。

●保管や梱包、発送時に生じる僅かな皺はご了承ください。

※その他、ご購入にあたっての

【注意事項】をプロフィールに掲載しております。ご一読のほど、よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャプテンサンシャイン 商品の状態 新品、未使用

【新品・未着用】のKAPTAIN SUNSHINEキャプテンサンシャイン、Swedish Over Coat スウェディッシュオーバーコートです。昨年、bshopビショップで購入後、着用機会なく保管しておりますが、断捨離で出品します。デザインベースはスウェーデン軍のミリタリーオーバーコート。ボタンは首元に1つだけ、ポケットはフラップ無しとシンプルなデザインですが、生地感や全体のバランスなどキャプテンサンシャインらしい質の高さを感じます。空気を纏う感覚でふわっと羽織っていただくとビッグシルエットが雰囲気抜群。1番上のボタンを留めずに着るとチェスター風に、着方によってフォルムの変化も楽しめます。【 状態】購入後一度も着ていない新品。直射日光の入らない、風通しの良い場所で保管しており変色やカビ等も全くありません。香水等の臭いもなし。是非この機会にご検討ください!■□■ 商品説明 ■□■◾️品名KAPTAIN SUNSHINE Swedish Over Coat(品番KS22SCO03)◾️購入時価格 69,300円(税込)◾️生産国 日本◾️size 38【寸法】身幅(脇下)67cm/着丈107cm/肩幅51cm/袖丈61.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◾️色 BEIGE(ベージュ)◾️素材表地・裏地:綿 52% / ナイロン 48%※ ↓ネット情報引用経糸に極細番手コットン、緯糸にナイロンフィラメントを使い超高密度に織り上げた軽やかなコットンナイロンウェザークロス。二枚の生地を合わせ仕立てることで空気を含んだ膨らみのある手触りを生み出しています。 ニドム加工、バイオといった特殊な加工を幾度となく施し、表面はさらりと心地の良いパウダータッチ。 高密度故に防風性が高く、撥水加工が施されているのでアウターとしての機能も申し分ありません。●一度人の手に渡ったもので、経年保管時の僅かなダメージがある場合があります。少しでも気になる方は購入をお控えください。●保管や梱包、発送時に生じる僅かな皺はご了承ください。※その他、ご購入にあたっての【注意事項】をプロフィールに掲載しております。ご一読のほど、よろしくお願いします。

