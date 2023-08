お見舞い 専用になります。WTAPS WHIP/SS/COTTON Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

WTAPS 2022SS WHIP SS T-SHIRT WHITE

ダブルタップス ウィップ 半袖 Tシャツ ホワイト

221ATDT-STM04S

WHIP /

SS / COTTON

米国産コットンを使用したドライな風合いの丸胴ボディに格調高いWHIPロゴをプリントしたショートスリーブTシャツ。右裾にはボディと同色の織りネーム付き。

サイズ XL 04

カラー ホワイト

国内正規品

2回着用

素人保管になりますので神経質な方の購入は、ご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

WTAPS 2022SS WHIP SS T-SHIRT WHITE ダブルタップス ウィップ 半袖 Tシャツ ホワイト 221ATDT-STM04SWHIP /SS / COTTON米国産コットンを使用したドライな風合いの丸胴ボディに格調高いWHIPロゴをプリントしたショートスリーブTシャツ。右裾にはボディと同色の織りネーム付き。サイズ XL 04カラー ホワイト国内正規品2回着用素人保管になりますので神経質な方の購入は、ご遠慮ください。descendantneighborhoodsszstussy

