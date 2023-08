※フォロー割引・おまとめ割引あります!詳細はプロフィールをご確認ください※

MARIHA マリハ

NOLLEY’S 別注 草原の虹のスカート

ECサイトで購入、4回程度着用、定価24,200円

夏らしいムードが漂う「MARIHA」のスカートをノーリーズが別注しました!

動きのあるふんわりと軽やかなシルエットで優雅に着こなせるのが魅力です。

ウエストゴム仕様でラクに着用いただけるのもポイント。

シンプルなトップスを合わせて、スカートを主役にしたコーディネートがおすすめ。

▼カラー

ネイビー 紺

▼サイズ

FREE

ウエスト58~98 スカート丈90 ヒップ124

▼素材

表地 綿100%

裏地 綿100%

23052710401

カラー···ブルー

柄・デザイン···花柄

シルエット···フレア

素材···コットン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マリハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マリハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

