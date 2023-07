【開店記念セール！】 バレンシアガ　ドリップ　スマイルTシャツ　オーバーサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

BALENCIAGA バレンシアガ 「DRIP PEACE 」

2021年S Sモデル

溶けたニコちゃんが可愛く、背中のピースもストリート感強めでかっこいいです!

オーバーサイズシルエットも嬉しい特徴です

このtシャツは、バレンシアガのデザイナー

デムナ・ヴァザリアが、世界を震撼させたコロナは笑い事では無いか乗り切ろうとデザインしたそうです。

前面☺️プリントに僅かな擦れ感と汚れがあります

(超近距離でなければ分からない程度)

着用回数は、一回着用状態は綺麗です

(画像参照)

サイズS

中古品のため、ご理解いただける方のご購入お待ちしております。

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

ネック···Uネック

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バレンシアガ 商品の状態 未使用に近い

