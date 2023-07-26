上品 タイムSALE★RIDGE MOUNTAIN GEAR min.bellミニベル 登山用品

RIDGE MOUNTAIN GEAR リッジマウンテンギア
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※ゴールドです。
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素材 : 本体部分 真鍮
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サイズ : 高さ25mm×横20mm（本体のみ）
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重量 : 約19.4g
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消音板なし。使わないときはポケットにしまうタイプです。
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とても小さいけれど、いい音がするベルです。
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大きくて重いベルが嫌、という方に是非♪
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こだわりの真鍮でオススメです。
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RIDGE MOUNTAIN GEAR リッジマウンテンギアmin.bellミニベルカラー:Natural ナチュラル※ゴールドです。素材 : 本体部分 真鍮サイズ : 高さ25mm×横20mm（本体のみ）重量 : 約19.4g消音板なし。使わないときはポケットにしまうタイプです。とても小さいけれど、いい音がするベルです。大きくて重いベルが嫌、という方に是非♪こだわりの真鍮でオススメです。完売入手困難のため、こちらの価格でお願いします。お値下げ不可です。HIGHTAILDESIGNSハイテールデザインズウルトラライトエコバッグハイカーズデポムーンライトギア山と道トレイルバムティートンブロスローカスギアソラチタニムギアジンダイジマウンテンワークスリッジマウンテンギア#mikikurota#ミキクロタ#VIVAHDEハイパーライトマウンテンギアゴッサマーギアシックスムーンデザインズZpacksマウンテンローレルデザインキュムラス cumulusパランテOMMアルトラALTRAスポルティバatelierbluebottleENLIGHTENEDEQUIPMENTULモンベルスノーピークキャンプギア熊対策 熊鈴 熊すず 熊スズ