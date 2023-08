これまでに13足売れている大人気5コラボモデル26cmが再入荷です!

Maison Margiela×Reebok

メゾンマルジェラ×リーボック コラボスニーカー

ポンプフューリー ブラック 黒色 26センチ Instapump Fury Memory Of

リリース時には公式サイトにて即完売した人気アイテムの26センチ未使用品が再入荷しました!

ポンプフューリーを分解してマルジェラ流のアレンジをプラスしたデザインですが、ヴィジュアルがとてもお洒落でカッコよく、流石マルジェラというような感じで、これを1つでコーディネートが締ります。

同ブランドを他に出品しているので是非ご覧ください。

未使用品ですが個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。付属品は靴箱とタグになります。

本物のみを取り扱う海外大手サイトにて購入しました。何度も利用しておりますが確実に本物なのでご安心ください。私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数から更に信頼いただけると思います。

メインカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

