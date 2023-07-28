新しいスタイル 再結晶ルビー　1.083ct その他

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ボルダーオパール 1.859ct ソーティング付き ルース 10月誕生石



ヴィヴィアンウエストウッド ディアマンテハートチョーカー ブラック

再結晶ルビー 1.083ct

再結晶ルビー 1.083ct



パライバトルマリン「オールドネオン」0.45ct（GIA鑑・宝貴協ソ付）

未使用

CHANEL カチューシャ



【半額:新品(ケース・袋付き)】紅白本珊瑚念珠 ブラウン房

管理No.R-22

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ティファニー ペンダントトップ スターオブダビデ

宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。再結晶ルビー 1.083ct未使用管理No.R-22宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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