70's Wrangler ラングラー USA ランチコート 70年代 キャメル

☑︎ condition:

こちらの商品は 【S】ランクです

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク品

※※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます

※状態は、個人独自の基準です

※あくまで古着という事をご理解の上、ご注文よろしくお願いいたします

※あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入くださいませ

※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます

※神経質な方のご購入はお控え下さいませ

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい。

着用感 メンズS程

(174cm67kgが着用した場合の感じ方)

サイズ表記 36

実寸平置き

着丈:約55cm

(首肩付け根から裾下)

身幅:約50.5cm

(脇下から脇下)

肩幅:約41cm

(肩から肩を直線で計測)

袖丈:約57cm

(肩から袖先)

※着用感は独自基準による参考サイズです

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ

☑︎ item: デニムジャケット Gジャン

☑︎ brand: Levi's LEVI’S リーバイス 507 革パッチ ギャラ入り レプリカ 復刻版 ボタン裏J22 ビッグE

☑︎ color: インディゴ染め

☑︎ country: 日本製

☑︎ material: 綿100%

☑︎ 柄: -

☑︎ age: 90s 90年代 復刻モノ

☑︎ 特徴: -

☑︎ ご案内:

まだ糊付けが残る、ワンウォッシュ程度のゴワッとした質感で、これから自分好みの色落ちが楽しめる特別な1着となるでしょう

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

トップスご覧頂き誠にありがとうございます #上田の安子_デニムジャケット☑︎ condition: こちらの商品は 【S】ランクです【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能 【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品 ※※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます※状態は、個人独自の基準です ※あくまで古着という事をご理解の上、ご注文よろしくお願いいたします ※あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入くださいませ ※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます ※神経質な方のご購入はお控え下さいませ ※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい。着用感 メンズS程(174cm67kgが着用した場合の感じ方)サイズ表記 36実寸平置き着丈:約55cm(首肩付け根から裾下)身幅:約50.5cm(脇下から脇下)肩幅:約41cm (肩から肩を直線で計測)袖丈:約57cm(肩から袖先)※着用感は独自基準による参考サイズです ※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ ☑︎ item: デニムジャケット Gジャン☑︎ brand: Levi's LEVI’S リーバイス 507 革パッチ ギャラ入り レプリカ 復刻版 ボタン裏J22 ビッグE☑︎ color: インディゴ染め☑︎ country: 日本製☑︎ material: 綿100%☑︎ 柄: -☑︎ age: 90s 90年代 復刻モノ☑︎ 特徴: -☑︎ ご案内: まだ糊付けが残る、ワンウォッシュ程度のゴワッとした質感で、これから自分好みの色落ちが楽しめる特別な1着となるでしょう

