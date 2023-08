【希望者のみラッピング無料】 【こうぴ様専用】トランスフォーマー　TAKARA 模型/プラモデル

種類···ロボット

「二人ともバカなんすか!」ガンプラ完成品1/144 HGディランザ(一般機)



箱無し、説明書なしなので不足品等わかりません。ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。 一応調べてから出品をしていますが、商品名に誤り等ある場合、お手数ですがご教示いただけると助かります。

上段一番左

タカラ TF スーパーリンク SC-07 エアグライド

上段左から二番目

トランスフォーマー スーパーリンク エネルゴン

上段右から二番目

トランスフォーマー スーパーリンク SB06 ブラストアーム(胸の赤いパーツが不足しているものと思われます)

上段一番右

タカラ トランスフォーマー マイクロン伝説 コンボイ スーパーモードMC01(一部ミサイル等が不足しているものと思われます)

中央

トランスフォーマー スーパーリンク SC-10 司令官 ロディマスコンボイ

カードあり(ダメージあり)

下段左

トランスフォーマー スーパーリンク SD-06 コマンドジャガー

下段右

トランスフォーマー マイクロン伝説 MX-01 ダブルフェイス(マイクロンが合っているかわかりません)

Transformers micron legend

second hand

special effect toy

There are no serious signs of wear

missing operating instructions,package(accessories unknown)

bundle sale

air glide, energon, blast arm,convoy, Commander Rodimus convoy, command jaguar, double face

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

