商品の情報 商品のサイズ M ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

イッセイミヤケのPLEATS PLEASE プリーツプリーズのシャツです。めずらしい総柄デザインです。素材はポリエステル100%で、少し透け感があります。これからの季節、肌寒い梅雨時期や夏のクーラー対策に最適です。丸めてバックに入れても、しわにならず!!サイズはMですが、着丈は約75cm。日本製です。(素人採寸で首の付け根から裾まで)モデル試着写真を追加しました。モデル身長は160cmです。15年くらい前に購入したビンテージですが、ほとんど着用しておらず状態は良好です。お写真をご確認いただき、中古品かつ自宅保管していたことをご理解の上ご購入ください。よろしくお願いいたします。柄違いを複数出品していますので、複数購入の場合は2枚目から10%offにしますので、ご連絡ください。ほしい商品の番号をお知らせください。本商品の番号は ⑨ です。#イッセイミヤケ#ISSEI MIYAKE#PLEATSPLEASE#プリーツプリーズ#襟付きシャツ#レア

