超大特価 カーサフラインcasaflineプリーツデニムワンピース ロングワンピース

タグなし

Mila Owen / アメスリマキシ丈ワンピース【ウォッシャブル】

試着のみ

完売したデニムワンピースです。

いろんなオシャレ芸能人、モデルの方も着用されており、着るだけでスタイルアップして、絶対褒められる一着でした。

そのままでもインナーをTシャツやタンクトップなど年中着回せます。

サイズF

着丈137

肩幅22

バスト70

裾幅90

着用モデル

東原亜希さん

ちぴちゃん

篠田麻里子さん

新木優子さん

バレリーナの飯島希未さん

近藤千尋さん

みっこさん

山本彩さん

小西翼さん

yuri kobayashi / 小林 有里さん など

印象的なスタイリングでイメージアップを叶えるワンピース

ハイウエスト位置で切り替えたフィット&フレアシルエットで、スタイルアップ魅せ効果抜群。

フロントホックのストラップはアシンメトリーデザインで、グッとセンスを高見せします。

日本デニムの産地である岡山のデニムを使用し、人気のビスチェスタイルをワンピースに落とし込んだ1枚。

固く重いイメージのデニムを、やわらかなプリーツとパターン使いでやさしく女性らしい印象に仕上げました。

※両肩ひもは取り外し可能です。

【フロントホックプリーツワンピース】

デニムワンピース

プリーツワンピース

beautiful people

MARNI

IENA

melange

fumika uchida

Shinzone

BEAMS

ZARA

roku

ロク

UNITED ARROWS

SHIPS

TOMMOROW LAND

トゥモローランド

UNITED TOKYO

CLANE

STUDIOUS

TAN

Ameri vintage

アメリヴィンテージ

ロンハーマン

IRENE

maison margiela

maison eureka

le ciel bleu

ENFOLD

akira naka

akane utunomiya

mame

fumika uchida

Opening Ceremony

G.V.G.V.

un3d

enfold

ujoh yasutoshi ezumi toga sacai msgm

ACNE STUDIOS

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スタニングルアー 商品の状態 未使用に近い

タグなし試着のみ完売したデニムワンピースです。いろんなオシャレ芸能人、モデルの方も着用されており、着るだけでスタイルアップして、絶対褒められる一着でした。そのままでもインナーをTシャツやタンクトップなど年中着回せます。サイズF着丈137肩幅22バスト70裾幅90着用モデル東原亜希さんちぴちゃん篠田麻里子さん新木優子さんバレリーナの飯島希未さん近藤千尋さんみっこさん山本彩さん小西翼さんyuri kobayashi / 小林 有里さん など印象的なスタイリングでイメージアップを叶えるワンピースハイウエスト位置で切り替えたフィット&フレアシルエットで、スタイルアップ魅せ効果抜群。フロントホックのストラップはアシンメトリーデザインで、グッとセンスを高見せします。日本デニムの産地である岡山のデニムを使用し、人気のビスチェスタイルをワンピースに落とし込んだ1枚。固く重いイメージのデニムを、やわらかなプリーツとパターン使いでやさしく女性らしい印象に仕上げました。※両肩ひもは取り外し可能です。 【フロントホックプリーツワンピース】デニムワンピースプリーツワンピースbeautiful peopleMARNIIENAmelangefumika uchidaShinzoneBEAMSZARArokuロクUNITED ARROWSSHIPSTOMMOROW LANDトゥモローランドUNITED TOKYOCLANESTUDIOUSTANAmeri vintageアメリヴィンテージロンハーマンIRENEmaison margielamaison eurekale ciel bleuENFOLDakira nakaakane utunomiya mame fumika uchida Opening CeremonyG.V.G.V. un3denfoldujoh yasutoshi ezumi toga sacai msgmACNE STUDIOS

