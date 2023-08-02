【後払い手数料無料】 D ダイヤモンドルース　0.403ct IF H&C 3EX その他

【ハート＆キューピッド】

ダイヤモンドルースGIA D/VS1 Oval Brilliant ペアルース



【K18/宝石】スフェーン5mmラウンド ペンダントトップ

天然ダイヤモンド

エバゴス被せ



patou ギピュール レース 刺繍入り つけ襟 カラー 衿

カラット数 0.403ct

ティファニー ジャンクネックレス

カット 3EXCELLENT H&C

コンドロダイト 0.64ct.

透明度 IF

ジェーンマープル チェアー ネックレスリング セット ゴールド

色 D

ティファニー ヨーヨー



B.新品☆K18YG☆絶品アコヤ真珠8.7mm☆キャッチ

AGTジェムラボラトリーの鑑定書も付いています。

Simone Rocha シモーネ ロシャ つけ襟

ハート＆キューピット鑑別付き

FANCY VIVID YELLOW 0.462ct RCT/RT1743



MARC JACOBS バッグ用ストラップチェーン

すり替え防止のため

10.476ct クンツァイト 大粒 宝石 ルース 鑑別書付き

返品は受け付け致しませんのでご了承ください。

☆超激レア!!☆完全別格品!!(宝石質)☆超極上ラリマー☆タンブルSSA

アクセサリー装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【ハート＆キューピッド】天然ダイヤモンド カラット数 0.403ctカット 3EXCELLENT H&C透明度 IF色 DAGTジェムラボラトリーの鑑定書も付いています。ハート＆キューピット鑑別付きすり替え防止のため返品は受け付け致しませんのでご了承ください。アクセサリー装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

エルメス プリーツスカーフスワロフスキー ジュエリーケースエメラルド オリーブさん専A-1 美品 Cartier カルティエ 2タイプ リングケース 外箱付