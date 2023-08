数ある商品の中からご覧いただきまして

コーチ ワンピース

誠にありがとうございます^ - ^♡

当店のピンクハウス商品はこちらから♪

PINK HOUSEの稀少なお品や

約20年前からのレトロ品も多数ございます♡

今を逃すともう出会えないかもしれません(>_<)

大量出品中のこの機会をお見逃しなく!!

⭐︎商品説明⭐︎

【サイズ(cm)】

シャツ

・総丈:約60

・肩幅:約40

・脇下身幅:約46

スカート

・総丈:約79

・ウエスト:約37

※素人による平置き採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。

【カラー/柄、その他】

【商品詳細】(※画像参照)

・サイズ:フリーサイズ

・状態:古着(

※ 汚れ箇所等は写真でご確認ください。写真の枚数関係により、載せきれていない小さな汚れもある場合があります。クリーニング等を利用されると少しは綺麗になるかと思いますが、全ての商品において素人検品かつクローゼット保存ですので状態にご理解頂ける方のみご購入下さい。

―注意事項-

*発送は基本的に1〜2日を予定しています。

*発送方法は匿名発送を利用します。

※商品の検品に関しては細心の注意をしておりますが、どうしても小さな傷や汚れ等は見落としてしまうこともございます。

中古品ですので完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。

※ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます。

カネコイサオ インゲボルグ ケティ

カールヘルム SNIDEL スナイデル

ダズリン エモダ クラシカルエルフ

古着 ロリータ ゴスロリ 姫系

などのお洋服がお好きな方にもおすすめです♡

最後までご覧いただきありがとうございます。

その他の商品もご覧いただけると幸いです^^

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

