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激安な CLAIR 【美品】Dior D ネックレス LUNE ネックレス

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とても悩みましたが、あまり身につける機会が無かったのでお譲りさせて頂きます:;(∩´﹏`∩);:
Ｐt900.850【ラッセル】超高級高品質 パヴェ ダイヤネックレス
傷や汚れ等なく、比較的綺麗な状態だと思います♡
専用Pt900、44.5センチネックレス
カラーはゴールドになります！
HERMES エルメス　CAGE D ' H カージュ・ド・H ペンダント

カルティエ Cartier ベビー トリニティ パンピーユ ネックレス K18
✴︎以下、dior公式HPより…
ete ブライト　ネックレス　0.06ct 260838
メゾンのコードを体現する、慎ましやかでエレガントな「Clair D Lune (クレール ディー リュヌ)」ネックレス。ホワイト クリスタルのCDシグネチャーを、細身のゴールドトーンのメタルチェーンにあしらいました。シンプルなデザインが光るタイムレスなアクセサリーは、単体でのご使用はもちろん、他のネックレスと重ねづけしてお使いいただけます。
STAR JEWELRY BRIGHTEST STAR 限定モデル

K18WG 60cm ‼︎ カットケーブル☆スライドピン仕様
#dior #ネックレス #メタル&クリスタル

DECOUVERTE 18KYG ダイヤモンドネックレス

商品の情報

ブランドクリスチャンディオール
商品の状態目立った傷や汚れなし

【ジュエリーツツミ】ネックレス

特価☆タイムセール☆ 美品 Tiffany& Co. チャーム ネックレス

18金 K18 ターコイズ付きネックレス レディース 16g 40㎝ X563
とても悩みましたが、あまり身につける機会が無かったのでお譲りさせて頂きます:;(∩´﹏`∩);:傷や汚れ等なく、比較的綺麗な状態だと思います♡カラーはゴールドになります！✴︎以下、dior公式HPより…メゾンのコードを体現する、慎ましやかでエレガントな「Clair D Lune (クレール ディー リュヌ)」ネックレス。ホワイト クリスタルのCDシグネチャーを、細身のゴールドトーンのメタルチェーンにあしらいました。シンプルなデザインが光るタイムレスなアクセサリーは、単体でのご使用はもちろん、他のネックレスと重ねづけしてお使いいただけます。#dior #ネックレス #メタル&クリスタル

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ブランドクリスチャンディオール
商品の状態目立った傷や汚れなし

激安な CLAIR 【美品】Dior D ネックレス LUNE ネックレス

16分钟前

激安な CLAIR 【美品】Dior D ネックレス LUNE ネックレス

¥35,000 ¥19,950

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Dior ディオール CLAIR D LUNE ネックレス

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