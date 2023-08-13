激安な CLAIR 【美品】Dior D ネックレス LUNE ネックレス

とても悩みましたが、あまり身につける機会が無かったのでお譲りさせて頂きます:;(∩´﹏`∩);:

Ｐt900.850【ラッセル】超高級高品質 パヴェ ダイヤネックレス

傷や汚れ等なく、比較的綺麗な状態だと思います♡

専用Pt900、44.5センチネックレス

カラーはゴールドになります！

HERMES エルメス CAGE D ' H カージュ・ド・H ペンダント



カルティエ Cartier ベビー トリニティ パンピーユ ネックレス K18

✴︎以下、dior公式HPより…

ete ブライト ネックレス 0.06ct 260838

メゾンのコードを体現する、慎ましやかでエレガントな「Clair D Lune (クレール ディー リュヌ)」ネックレス。ホワイト クリスタルのCDシグネチャーを、細身のゴールドトーンのメタルチェーンにあしらいました。シンプルなデザインが光るタイムレスなアクセサリーは、単体でのご使用はもちろん、他のネックレスと重ねづけしてお使いいただけます。

STAR JEWELRY BRIGHTEST STAR 限定モデル



K18WG 60cm ‼︎ カットケーブル☆スライドピン仕様

#dior #ネックレス #メタル&クリスタル

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

とても悩みましたが、あまり身につける機会が無かったのでお譲りさせて頂きます:;(∩´﹏`∩);:傷や汚れ等なく、比較的綺麗な状態だと思います♡カラーはゴールドになります！✴︎以下、dior公式HPより…メゾンのコードを体現する、慎ましやかでエレガントな「Clair D Lune (クレール ディー リュヌ)」ネックレス。ホワイト クリスタルのCDシグネチャーを、細身のゴールドトーンのメタルチェーンにあしらいました。シンプルなデザインが光るタイムレスなアクセサリーは、単体でのご使用はもちろん、他のネックレスと重ねづけしてお使いいただけます。#dior #ネックレス #メタル&クリスタル

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DECOUVERTE 18KYG ダイヤモンドネックレス【ジュエリーツツミ】ネックレス特価☆タイムセール☆ 美品 Tiffany& Co. チャーム ネックレス18金 K18 ターコイズ付きネックレス レディース 16g 40㎝ X563