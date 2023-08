SS

SIMフリーのため、docomo、au、ソフトバンク、各社格安SIMでご利用出来ます!

Wi-Fiのみでもご利用可能です。

『IMEI、バッテリー容量』

写真で掲載しているためご確認ください。

現在のIOSではAppleの基準に満たない社外品等のバッテリーは%表示されず、ー 表示になります。

こちらは%表示されておりますので、ご安心いただければ幸いです。

『商品内容』

上記本体のみになります。

追加で充電器や箱等追加したい場合、別途追加料金で承ります。

追加する充電器は新品未使用です。

外装: S

S 未使用品、新品同様、目立つ傷無し

A 使用に伴う傷あり、ケース着用による跡など

B 多少の傷あり、大きな落下傷無し

C 目立つ傷あり、大きな傷あり

D 変形傷あり、使用に支障をきたす

画面: S

S 目立つ傷無し

A 使用に伴うすれ傷、点灯状態で視認しにくい引っ掻き傷など

B 点灯状態でも視認できる引っ掻き傷など

C 液晶にかからない部分に割れあり

D 大きく割れあり、液晶漏れあり

機能面(○は異常なし、×は機能不可)

○:Face ID

○:SIM読み込み

○:Wi-Fi

○:フリック操作

○:イン、アウトカメラ

○:充電機能

○:スリープ、音量、マナースイッチ

○:アクティベーションロック解除済み

各ランクはあくまで私の主観によるものです。

当方目利きのプロではないため、画像にてご判断ください。

追加の画像等必要ありましたらお声掛けください。

専門店のような除塵ルーム等の保管ではなく自宅保管になります。

なるべく写真に写るように致しますが、完全完璧な新品をお求めの方は定価でApple Storeでご購入下さい。

他にも

iPhone SE iPhone X

iPhone XS iPhone XR

iPhone 11 iPhone 11 Pro

iPhone 12 iPhone 12 Pro

iPhone 13 iPhone 13 Pro

iPhone 14 iPhone 14 Pro

iPhone 付属品 iPhone 充電器

iPhone イヤホンなど

多数多く出品してます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

