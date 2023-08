人気提案 OLD AGE T-Back Jacket Style Gジャン/デニムジャケット

AGE OLD / エイジオールド T-Back Style Jacket ” 90s Deadstock US Navy Denim Fabrics

素材 : Cotton 100% (US Navy Deadstock Fabric) COLOR Indigo SIZE XL : 肩幅58.0cm、袖丈61.0cm、 身幅69.0cm、着丈65.0cm *洗うと多少の縮みがございます。 乾燥機を使わずにお洗い下さい。 購入後、室内試着のみで保管しておりました。

【ご注意】 背中のバックストラップの金具は より当時のヴィンテージに近いものにするために 針刺し仕様のバックルを使用しております。 ご着用の際はご注意ください。 ※手作業による平置き採寸の為、 多少の誤差が生じる場合がございます。 ※近距離の写真におきまして、 撮影環境等で微妙な色の誤差、 またご覧になられるPC環境によっても 色目の差異がございます。 ※年代の古いミリタリーのデッドストック素材を使用した商品です。 保管時にできた汚れ、小さな傷などもございます。 ご理解頂ける方のみご購入をご検討くださいませ。 アイテムに関してのホール、小傷や汚れは商品の性質としてご理解いただきますようお願いします。

カラー···ブルー

人気モデル···リーバイス 506xx

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイス 商品の状態 未使用に近い

AGE OLD / エイジオールド T-Back Style Jacket ” 90s Deadstock US Navy Denim Fabrics 素材 : Cotton 100% (US Navy Deadstock Fabric) COLOR Indigo SIZE XL : 肩幅58.0cm、袖丈61.0cm、 身幅69.0cm、着丈65.0cm *洗うと多少の縮みがございます。 乾燥機を使わずにお洗い下さい。 購入後、室内試着のみで保管しておりました。 【ご注意】 背中のバックストラップの金具は より当時のヴィンテージに近いものにするために 針刺し仕様のバックルを使用しております。 ご着用の際はご注意ください。 ※手作業による平置き採寸の為、 多少の誤差が生じる場合がございます。 ※近距離の写真におきまして、 撮影環境等で微妙な色の誤差、 またご覧になられるPC環境によっても 色目の差異がございます。 ※年代の古いミリタリーのデッドストック素材を使用した商品です。 保管時にできた汚れ、小さな傷などもございます。 ご理解頂ける方のみご購入をご検討くださいませ。 アイテムに関してのホール、小傷や汚れは商品の性質としてご理解いただきますようお願いします。#ageold#fortgeneralstoreカラー···ブルー人気モデル···リーバイス 506xx

