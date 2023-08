最適な材料 D ダイヤモンドルース　0.403ct IF H&C 3EX その他

【ハート&キューピッド】

ダイヤモンドルース 0.403ct D IF 3EX H&C

カラット数 0.403ct

カット 3EXCELLENT H&C

透明度 IF

色 D

AGTジェムラボラトリーの鑑定書も付いています。

ハート&キューピット鑑別付き

すり替え防止のため

返品は受け付け致しませんのでご了承ください。

アクセサリー装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

