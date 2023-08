Rage Against The Machine–Evil EmpireレコードLPオリジナル盤

Nasenbluten – Untitled 7" 1998年



【国内盤レコード】メタリカ/…AND JUSTICE FOR ALL

1996年発表の2ndアルバム。1stに比べシンプルな音作りでありながらも、微妙で絶妙なタメ、そしてメッセージ性/破壊力等が際立った攻撃力が数段もUPした勢いのあるハードな仕上がり。ブレンダン・オブライアン・プロデュースによるセカンド・アルバム。「ピープル・オブ・ザ・サン」「ブルズ・オン・パレード」他を収録。

美品 非売品 プロモ盤 他 YOJI BIOMEHANIKA レコード8枚セット

音質は良好ですが、中古品になりますので盤面、ジャケット共に多少傷や汚れなどあります。

GRATEFUL DEAD「ANTHEM OF THE SUN」レコード中古

予めご了承の上ご購入下さい。

●2PAC●ALL eyez on me●4枚組輸入盤LP●アナログ●

ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。

AMON DUUL II★Carnival In Babylon UK Unit



METALLIC KILL 'EM ALL レコード LP 洋楽 音楽 レア

#RageAgainstTheMachine

Thirdman 限定盤 ジャック・ホワイト ラカンターズ 3rd LP

#レイジアゲインストザマシーン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Rage Against The Machine–Evil EmpireレコードLPオリジナル盤1996年発表の2ndアルバム。1stに比べシンプルな音作りでありながらも、微妙で絶妙なタメ、そしてメッセージ性/破壊力等が際立った攻撃力が数段もUPした勢いのあるハードな仕上がり。ブレンダン・オブライアン・プロデュースによるセカンド・アルバム。「ピープル・オブ・ザ・サン」「ブルズ・オン・パレード」他を収録。音質は良好ですが、中古品になりますので盤面、ジャケット共に多少傷や汚れなどあります。予めご了承の上ご購入下さい。ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。#RageAgainstTheMachine#レイジアゲインストザマシーン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

smashing pumpkins スマッシングパンプキンズ アナログ当時もの【12"×15枚】レコードまとめ売り/90'sテクノ,ハウス,ブレイクビーツビル・エヴァンス Bill Evans【USオリジナル盤・稀少・美品・入手困難】7インチ★FOUR + ONE★Time Is On My Side UK PaNARNIA★Aslan Is Not Tame Lion UK Myrrh オスパンデッツ「SPANDEX EFFECT 」初回クリアブルーレコードテクノ ハウス系レコード80枚セット【希少 限定 US LP】Madonna / Hard Candy未使用シールド