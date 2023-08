欲しいの WatchLogger 衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信) その他

メーカー: 藤田電機製作所

【未開封】Apple 11インチiPad Pro用 Magic Keyboard

定価:¥30,580

電菱 DC-AC正弦波インバータ DIAsine GD300NA-112

———-

Elegoo Saturn 3Dプリンタ

【説明】

エー・アンド・デイ A&D熱中症指数データロガー AD-5695DL 熱中症計

衝撃・温・湿度スティックNFCタイプ

ナシカ 110倍コンパクトズーム双眼鏡セット タグ付き

防塵・防水機能IP67! 「確かな品質! 」にこだわった、温度・湿度・衝撃の電子記録計"watchlogger"シリーズ。

DJ-R200D トランシーバー

水の中に落としても大丈夫な防水構造(特許出願中)を、今まで不可能と思われていた湿度タイプでも実現しました。

モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル 375ml 12本

国際標準規格のNFC通信規格なので、航空機に搭載することが可能です。

Apple Watch Series 5 NIKE GPS+Cellular

リーダーに近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます!

Apple Watch SE 第2世代 40mm 画面割れ

"PaSoRi"でも

新品 タイムボーイ8プラス・カルコロカード2箱

"FeliCa"ポートPCでも

CASIO EX-word XD-SR7300WE 電子辞書 ホワイト

お財布携帯でもリーダーに近づけるだけ!

グリーンバック マンフロット

KT-295Fは

エステー モデルローブ ニトリルモデル No.600 Lまとめ売り

●測定要素:衝撃・温度・湿度

ニコラ テスラ タブレットタグ 電磁波対策 ミヌーシュ

●チャンネル数:衝撃:1ch、温度:1ch、湿度:1ch

東芝キャリア製 HWH-RM96F、HWH-RB96Fのセット

●測定範囲:衝撃 ±5G 〜 ±75G 、温度 -40℃ 〜 80℃、湿度 5% 〜 90%RH

ベビービョルン BabyBjorn ワンカイエアー ONE KAI Air

●測定精度:衝撃 ±15%、温度 ±0.3℃(-10℃〜50℃) ±0.5℃(-40℃〜-10℃ / 50℃〜80℃)、湿度 ±5%

マルジェラ MM6 トライアングル ハンドバッグ

●測定表示分解能:衝撃 1G、温度 0.1℃、湿度 1%

最終処分価格 TPS2051CDBV TI(Texas Instruments)

●センサ:温度 サーミスタ、湿度 静電容量型、衝撃 加速度センサ

【もち様】専用 Jackery ポータブル電源 240

●記録間隔:衝撃 衝撃は感知した都度、温度 1分 ~ 255分で1分間隔、湿度 1分 ~ 255分で1分間隔

64GB Insta360 GO 2 insta360 go 2

●記録容量:衝撃 2,000件、温度 14,000件、湿度 14,000件

ザ・タイピング・オブ・ザ・デッド EX

●記録モード:ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)

コールマン テント ツーリングドーム LX キャノピーポールグランドシートセット

●液晶表示:測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位

YOKOGAWA デジタル絶縁抵抗計 MY40

●電源:リチウム電池 CR2477 1個

RYOBI リョービ 充電式 ヘッジトリマ BHT-3630 両刃駆動 美品

●電池寿命:約60日(ご利用条件により電池寿命は異なります)

ケルヒャー k2 Dオリジナル デッキクリーナーセット

●データ保護機能:不揮発性メモリに保存

STIHLのハンディーチェンソになります

●インターフェイス:NFC通信

川本ポンプ 強化樹脂製汚水汚物 水中ポンプ WUO4形【お買得 美品‼️】★



Galaxy 5G mobile WiFi SiMフリー

【状態】

Fitbit luxe

・新品未使用ですが、購入から2年ほど経っておりますのでメーカー保証対象外です。

シャウカステン(シャーカステン/シャーカッセン) トレース台 A4

・現状、液晶画面に温度は正常に表示されておりますが、その他のデータは確認方法がないので確認できておりません。

Flipper Zero / フリッパーゼロ 未開封品(本体+ケース)

・本体以外の付属品もあります。(写真に写っているものが全てです)

ルペス 中古 ダブルアクションポリッシャー RUPES



FUJI XEROX CT200257 CT200256

【取扱説明書】

サンメディオン GWお値下け❣️

https://f-log.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/KT-195F_295F_84F01847-04.pdf

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

メーカー: 藤田電機製作所定価:¥30,580———-【説明】衝撃・温・湿度スティックNFCタイプ防塵・防水機能IP67! 「確かな品質! 」にこだわった、温度・湿度・衝撃の電子記録計"watchlogger"シリーズ。水の中に落としても大丈夫な防水構造(特許出願中)を、今まで不可能と思われていた湿度タイプでも実現しました。国際標準規格のNFC通信規格なので、航空機に搭載することが可能です。リーダーに近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます!"PaSoRi"でも"FeliCa"ポートPCでもお財布携帯でもリーダーに近づけるだけ!KT-295Fは●測定要素:衝撃・温度・湿度●チャンネル数:衝撃:1ch、温度:1ch、湿度:1ch●測定範囲:衝撃 ±5G 〜 ±75G 、温度 -40℃ 〜 80℃、湿度 5% 〜 90%RH●測定精度:衝撃 ±15%、温度 ±0.3℃(-10℃〜50℃) ±0.5℃(-40℃〜-10℃ / 50℃〜80℃)、湿度 ±5%●測定表示分解能:衝撃 1G、温度 0.1℃、湿度 1%●センサ:温度 サーミスタ、湿度 静電容量型、衝撃 加速度センサ●記録間隔:衝撃 衝撃は感知した都度、温度 1分 ~ 255分で1分間隔、湿度 1分 ~ 255分で1分間隔●記録容量:衝撃 2,000件、温度 14,000件、湿度 14,000件●記録モード:ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)●液晶表示:測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位●電源:リチウム電池 CR2477 1個●電池寿命:約60日(ご利用条件により電池寿命は異なります)●データ保護機能:不揮発性メモリに保存●インターフェイス:NFC通信【状態】・新品未使用ですが、購入から2年ほど経っておりますのでメーカー保証対象外です。・現状、液晶画面に温度は正常に表示されておりますが、その他のデータは確認方法がないので確認できておりません。・本体以外の付属品もあります。(写真に写っているものが全てです)【取扱説明書】https://f-log.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/KT-195F_295F_84F01847-04.pdf

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

クリンスイFR-E820-0.75K-1 新品未使用Aputure hyper reflector kitリフレクター 3種類セットGoogle Pixel Watch Wi-Fi シルバー・チャコールバンド