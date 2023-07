【超安い】 ／CLIFTON クリフトン8 8 スニーカー スニーカー

ホカオネオネ クリフトン 8

(HOKAONEONE CLIFTON 8)

色:ブラック

定価17600円(税込)

ランニング用に2022年10月購入。

実際に履いて走ったらサイズが合わず、クローゼットに眠ってたので今回出品します。

ご近所ランニングで20kmくらいの使用ですので状態は綺麗です。

中古品にはなりますので、ご了承頂ける方のみお願い致します。

HOKAONEONE CLIFTON 8

HOKAのアイコン的存在であるCLIFTONシリーズのCLIFTON 8は、前作よりもさらにソフトな履き心地を実現しました。初めてHOKAを履く人のエントリーモデルとして親しまれてきたCLIFTONシリーズの形状をベースに、新たに採用した超軽量ミッドソールフォームが、足元を包み込むような履き心地を実現しました。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HOKAONEONE CLIFTON 8

HOKAのアイコン的存在であるCLIFTONシリーズのCLIFTON 8は、前作よりもさらにソフトな履き心地を実現しました。初めてHOKAを履く人のエントリーモデルとして親しまれてきたCLIFTONシリーズの形状をベースに、新たに採用した超軽量ミッドソールフォームが、足元を包み込むような履き心地を実現しました。

