マウンテンハードウェアのスノーウェアの上下セットになります。

サイズは写真を確認ください。

ジャケットには背中部に2cmほどの破れありです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マウンテンハードウェアー 商品の状態 傷や汚れあり

